شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي محلي نادر في القرن الجديد.. هل يكسر مورينيو عقدة توتنهام مع الألقاب؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم توتنهام بطاقة الترشح الأولى للمباراة النهائية من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كاراباو» لموسم 2020/ 2021، وذلك بعد أن تغلب على فريق برينتفورد بنتيجة 2-0 في المباراة الأولى من الدور نصف نهائي للمسابقة.

وضمن توتنهام تواجده في نهائي المسابقة للمرة التاسعة في تاريخه، وهو ثاني أعلى أرقام المشاركات في نهائي البطولة بعد ليفربول (12)، مع تتويج السبيرز باللقب في 4 مناسبات، آخرها في نسخة عام 2008، وهو لقب الفريق الأخير حتى اللحظة.

ووصل توتنهام لأول نهائي محلي له في الكرة الإنجليزية منذ نهائي نفس المسابقة في موسم 2014 /2015، وهو النهائي المحلي الوحيد الذي بلغه فريق السبيرز طوال العقد الماضي بأكمله (خسر أمام تشيلسي 0- 2).

ولعب المدرب جوزيه مورينيو دور البطولة في إعادة السبيرز للمنافسة على المسابقات المحلية، مع تعزيز سجله الرائع في كأس الرابطة من خلال بلوغه المباراة النهائية في جميع المناسبات الـ 5 التي لعبها في الدور نصف النهائي خلال مسيرته، مع تتويجه باللقب خلال المناسبات الـ 4 الأولى (04/05، 06/07، 14/15 و16/17).

وأصبح مورينيو هو ثالث مدرب فقط في تاريخ الكرة الإنجليزية يقود 3 أندية مختلفة لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد رون أتكينسون (مانشستر يونايتد وشيفيلد وينزداي وأستون فيلا)، ورون ساوندرز (نورويتش سيتي، مانشستر سيتي وأستون فيلا).

وسيكون لدى مورينيو فرصة ليكون أول مدرب في تاريخ البطولة يتوج باللقب مع ثلاثة أندية مختلفة، وذلك بعد تحقيقه اللقب سابقًا مع تشيلسي (04/05، 06/07، 14/15) ومانشستر يونايتد (16/17).

ولعب توتنهام 4 نهائيات محلية أو قارية خلال القرن الحالي، ولم يتوج باللقب سوى في مناسبة واحدة (ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة عام 2008: فازوا 2-1 بعد وقت إضافي).

ويملك «سبيشيال وان» فرصة تدوين اسمه في تاريخ السبيرز، بأن يكون ثاني مدرب يتوج مع توتنهام بلقب خلال القرن الحالي، بعد هاري ريدناب في 2008، ليكون لدى مورينيو فرصة كبيرة لإنهاء عقدة السبيرز مع البطولات الممتدة لـ 13 عامًا حتى الآن دون نجاح (بلغوا 3 نهائيات منذ آخر تتويج)، ويكون قد نجح بالتتويج بلقب على الأقل مع كل ناد إنجليزي تولى قيادته.