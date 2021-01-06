شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يعلن حجم إصابة طاهر محمد طاهر وموعد عودته للمشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حجم إصابة لاعب الفريق طاهر محمد طاهر، الذي خرج في تبديل اضطراري خلال مباراة القلعة الحمراء، أمس الثلاثاء، أمام سونيديب في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح «عبدالحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت» أن اللاعب يعاني فقط من إرهاق في العضلات الخلفية وليس شدًا.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي أن اللاعب من المنتظر أن يشارك مع الفريق بشكل طبيعي خلال المباراة القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الإجهاد الذي عانى منه اللاعب طبيعي، خاصة أنه لم يتدرب سوى يومين فقط قبل مباراة أمس.