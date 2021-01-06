شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ديربي مانشستر في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق نادي مانشستر يونايتد جاره ونظيره مانشستر سيتي، على ملعب أولد ترافورد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كاراباو».

وحسم توتنهام بطاقة الترشح الأولى للمباراة النهائية من الكأس لموسم 2020 /2021، وذلك بعد أن تغلب على فريق برينتفورد بنتيجة 2-0 في المباراة الأولى من الدور نصف نهائي للمسابقة.

وتنطلق المباراة الساعة 9.45 مساء اليوم الأربعاء، فيما تتم إذاعتها عبر قناة «بي إن سبورت 1».