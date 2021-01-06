شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعرض مستندًا لصرف مستحقات لاعبي الزمالك (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، مستندًا قال إنه يوضح جميع المستحقات المالية المتبقية للاعبي فريق الكرة بنادي الزمالك، للرد على ما أثير مؤخرًا عن تأخر مستحقات اللاعبين.

وأظهر «منصور» في فيديو بثه على «يوتيوب» مستندًا وصفه بأنه «صادر من نادي الزمالك وإدارة الكرة»، ويوضح كل مستحقات اللاعبين حتى شهر نوفمبر الماضي والأموال التي حصلوا عليها، حسب قوله.

وأوضح «منصور» إن «بعض اللاعبين كان لديهم بعض الأموال البسيطة جدًا قبل خصم نسبة المشاركة، لكن الأغلبية حصلوا على عقودهم كاملة»، على حد قوله.