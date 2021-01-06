شكرا لقرائتكم خبر عن كرامر يهوى «البوكيمون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الثلاثاء، عن هواية نجمه كريستوف كرامر وهي لعبة البوكيمون. ونشر مدافع الوسط، الذي حصد مونديال 2014 مع المنتخب الألماني صورة على حسابه في تويتر مع 151 بطاقة بوكيمون وعلق النادي: «عليك أن تمسك بهم جميعاً» وانهالت عليه تعليقات المشجعين الذين عبروا عن ولعهم باللعبة أيضاً.

ويلعب كرامر في النادي الألماني منذ 7 سنوات بعد انتقاله إليه مبدئياً بعقد إعارة في 2013 وساهم بشكل فعال في تأهل مونشنجلادباخ لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد منافسة صعبة في مجموعة تضم ريال مدريد وإنتر ميلان وشاختار دونتيسك وانتهى وصيفاً للريال. ولعب كرامر 13 مباراة في الفريق الذي يحتل حالياً المركز السابع في البوندسليجا بفارق 4 نقاط فقط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.