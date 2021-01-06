شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يكشف مدة غياب فتوحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

كشف أهلي جدة عن مدة غياب لاعبه المغربي إدريس فتوحي عن الملاعب بعد الإصابة التي لحقت به على مستوى مفصل القدم في مباراة الأهلي والتعاون السبت الماضي، حيث أوضح النادي الجداوي أن مدة غياب لاعبه تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، مشيراً إلى أنه سيخضع لفحص طبي جديد الخميس للوصول إلى التشخيص النهائي.

وأصيب فتوحي بعد 7 دقائق من بداية المباراة، وأحدثت تلك الإصابة ضجة حول الأداء التحكيمي للمباراة لعدم اتخاذ قرار إداري أو العودة لتقنية «فار» ومراجعة التدخل القوي من مدافع التعاون حسن كادش، ما دعا الأهلي لإصدار بيان صحفي انتقد فيه أداء التحكيم في مباراتيه أمام ضمك والتعاون، واستدل بإصابة فتوحي التي مرت دون قرار تحكيمي.