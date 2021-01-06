«مين بيلعب في دماغ الناس دي؟».. أحمد شوبير عن ثنائي الزمالك الغائب: «محدش عارف ساسي وبن شرقي فين»

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الإعلامي وحارس مرمى الأهلي السابق أحمد شوبير على أزمة الثنائي التونسي فرجاني ساسي، والمغربي أشرف بن شرقي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد عدم ظهورهما في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي اليوم،: "مندهش من اللي بيحصل من بعض اللاعبين في الزمالك، حازم إمام والدته توفيت لكنه انتظم في التدريبات أمس ونفس الموضوع بالنسبة للونش".

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أن فرجاني ساسي "بيحضر التدريبات يوميًا مع حمزة المثلوثي لكن في التدريب الأخير حضر حمزة منفردًا ولا يعرف أين مواطنه".

وتابع: "بيقولوا فرجاني ساسي بيضغط عشان يمشي، مين اللي بيلعب في القصة دي؟، المجلس الحالي وفّر كل حاجة للاعبين، فرجاني بيخرج نفسه من حسابات الزمالك، والله أعلم هو فين".

وأكمل شوبير: "فرجاني بصراحة إدارة الزمالك عملت ما بوسعها معاه".

وعن أشرف بن شرقي، قال الإعلامي: "مش فاهم برضو بن شرقي مين بيلعب في دماغه، البعض بيقول اللاعب في دبي والبعض بيقول سافر المغرب، مش فاهم أوي وياريت يوضحوا لينا الثنائي فين".

وأضاف شوبير: "مين بيلعب في دماغ الناس دي؟ هل الكلام اللي بيُشاع ده صحيح؟".