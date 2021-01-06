شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى وفاة الراحل طه الطوخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وفاة الراحل طه الطوخي، نجم الأهلى السابق والخبير الكروي، الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء.

وجاء بيان الأهلي عبر موقعه الرسمي:

"الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والسادة أعضاء المجلس، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن طه الطوخي، نجم الأهلى السابق والخبير الكروي، الذي وافته المنية فجر اليوم.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.. و«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»".

الطوخى من مواليد 20 يناير 1937، بدأ مشواره لاعبًا بالنادى الأهلى واعتزل فى سن مبكرة بسبب الإصابات قبل أن يتجه للتدريب ويحقق نجاحات تاريخية في قيادة الأندية والمنتخبات في المنطقة العربية.

الطوخى أحد أبرز أساطير التدريب في تاريخ الكرة المصرية والعربية بدأ مشواره مدربًا بالنادى الأهلى لجيل المايسترو صالح سليم، وخاض تجارب عديدة ناجحة فى منطقة الخليج العربى بقيادة منتخب الكويت الأول عام 1970 لتحقيق لقب كأس الخليج فى نسختها الأولى.

تولى الطوخى تدريب الهلال السعودى فى الثمانينيات وهو أحد أبرز خبراء اللعبة فى مصر والمنطقة العربية.

ونال الطوخى تكريمًا كبيرًا من أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على هامش حفل افتتاح خليجى 23 قبل 4 سنوات بالكويت.