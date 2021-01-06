شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ"فرجانى ساسى": "محدش سيطك إلا جمهور الزمالك مين بيلعب فى دماغك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل الإعلامى أحمد شوبير عن المسئول عن سفر فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى لاعبى الزمالك بدون إذن، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "رغم أن فيه روح حلوة فى الزمالك من أكثر من لاعب زى حازم إمام اللى أصر ينزل التدريب رغم أحزانه برحيل والدته ومحمد عبد الشافى الذى يسابق الزمن للتعافى من الإصابة للعودة للتدريبات إلا أن الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى تصرفاتهم غريبة".

ويضيف شوبير: "أيمن يونس نفى أن يكون ساسى حصل على إذن منه قبل السفر لدبى، وقولنا إن الدحيل القطرى كمل الرباعى الأجنبى وتراجع عن التعاقد مع ساسى، وأشرف بن شرقى حصل على كل مستحقاته، معرفش مين بيلعب فى دماغ ساسى وبن شرقى، وساسى تحديداً يجب أن يكون واضحاً ويعلن موقفه خاصة ان ادارة الزمالك فعلت كل مافى وسعها لاستمراره، ومحدش "سيط" ساسى إلا جمهور الزمالك، وعايزين نعرف مين بيلعب فى دماغ ساسى وبن شرقى حالياً".

وعن دورى الأبطال قال شوبير: "الزمالك يأمل فى خروج الوداد المغربى فى مباراته اليوم مع الملعب المالى حتى يدخل دور المجموعات على رأس مجموعة بينما فى حالة تأهل الوداد سوف يكون الزمالك تصنيف ثانى".

وفى وقت سابق أكد عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أنه من المقرر أن تنتهى إجازة الثنائى التونسى فرجانى ساسى، والمغربى أشرف بن شرقى لاعبى الفريق الكروى الأول، اليوم الأربعاء، بعدما حصلا الثنائى على إذن بالسفر لقضاء يومين إجازة، حيث توجه ساسى إلى المغرب، فيما توجه بن شرقى إلى دبى.

وأضاف سالم فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه من المنتظر أن يصل ساسى وبن شرقى إلى القاهرة اليوم الأربعاء، إلا أنه لم يتحدد مدى إمكانية مشاركتهم فى التدريبات الجماعية للفريق ، خاصة أنه قد يكون موعد وصولهم إلى القاهرة متأخرًا وبعد موعد التدريب.

وتابع المتحدث الرسمى للزمالك أنه لا توجد أزمة فى عدم مشاركة فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى فى تدريبا الفريق اليوم الأربعاء، خاصة أنه ما زال أمام الزمالك يومى الخميس والجمعة ليستعد خلالهما الفريق لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.