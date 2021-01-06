شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يجرون "رابيد تيست" قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والجهاز الفنى والإدارى والطبى رابيد تيست قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وخضع اللاعبون والجهاز الفنى والطبى والإدارى لاختبار رابيد تيست فى إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبى الخاص بمباريات بطولة الدورى الممتاز للكشف عن الاصابة بكورونا.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا الخميس؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا القادمة.

ويبدأ الأهلى الاستعداد اليوم الأربعاء، لمباراة سيراميكا المقرر لها الجمعة فى الدورى الممتاز حيث يخوض الفريق مرانه بدون راحة عقب مباراة سونيديب أمس في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى تعمّد خلالها موسيمان إراحة أكر من لاعب أمثال محمد الشناوي حارس الفريق ومحمد هاني الذي تعافي من كورونا لكنه خرج من القائمة للأراحة.

فيما طلب بيتسو موسيمانى، تقريراً من طبيب الفريق الدكتور أحمد محمود أبو عبلة عن حالة اللاعبين المُصابين فى الفريق، وهم محمود متولى ومحمد محمود وجونيور أجاى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وناصر ماهر ، ويؤدى محمود متولى برنامجا علاجيا للتعافى جراحة الرباط الصليبى، فيما يؤدى محمد محمود برنامجا للعلاج من جراحة ثانية خضع لها قبل أشهر فى الرباط الصليبى، أما نيدفيد فيتعافى من جراحة الركبة، فيما يؤدى أجاى برنامجا تأهيليا بسبب إصابة الوتر الوحشى، كما أجرى ناصر ماهر جراحة مؤخراً لتثبيت الكتف.