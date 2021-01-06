شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لمونديال اليد تخطط لجولات سياحية وفقا للإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر انطلاقها 13 يناير الجارى عن تخطيط اللجنة المنظمة لإقامة جولات سياحية للوفود التى ستطلب زيارة المعالم السياحية فى مصر وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، خاصة أن البطولة تقام بنظام الفقاعة "الحجر الصحى".

وقال لبيب إن اللجنة المنظمة تدرس وضع ضوابط لهذا الأمر بالتنسيق مع وزارة السياحة ووزارة الداخلية قبل انطلاق المونديال، لإمكانية إقامة الجولات فى يومى الراحة من المنافسات.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، مسبقا عن عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث.

وقال نصر إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأي فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.