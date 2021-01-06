شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض منح الزمالك موافقة مكتوبة على رحيل مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك منح إدارة النادى موافقة مكتوبة على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق فى يناير الجارى، مؤكدا لهم أنه قرار إدارة فى المقام الأول وأنه يركز مع اللاعبين المتواجدين بقائمة الفريق.

وكشف مصدر بإدارة النادى أن البرتغالي جايمي باتشيكو أكد لإدارة النادي في اجتماعه معهم أمس أن مصطفي محمد قيمة كبيرة في الفريق ولا يمكن الاستغناء عن وجوده، إلا أنه في الوقت ذاته إن كانت إدارة النادي ترغب في بيعه من أجل مصلحة النادي أو الفريق فانه لا يمانع بشرط التعاقد مع مهاجم مميز أو أكثر لتدعيم صفوف الفريق لضمان المنافسة علي البطولات.

وعقدت إدارة الكرة اجتماعا مع باتشيكو في مقر النادي قبل مران الأمس استمر لأكثر من 5 ساعات لمناقشة ملفات فريق الكرة وابرز التدعيمات والراحلين عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوى الجارى.

من ناحية أخرى نجح أشرف قاسم المشرف علي الكرة بنادي الزمالك في إقناع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بالبقاء في صفوف الفريق ورفض العرض الإماراتي الذي تلقاه اللاعب مؤخرا والتركيز مرة أخرى مع مباريات الفريق.

وتلقى اللاعب عرضا من الوصل الإماراتي للانضمام لصفوفه فى يناير الجارى، مقابل مبلغ خيالى للاعب يصل إلى مليون ونصف المليون دولار فى الموسم بخلاف ما سيحصل عليه الزمالك، إلا أن إدارة النادي رفضت تماما التفريط في اللاعب ونجحت في إقناعه بالبقاء حتي نهاية الموسم وحصول الفريق علي دوري ابطال افريقيا هذا الموسم.