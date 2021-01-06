شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملخص رباعية الأهلى فى شباك سونيديب بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك ملخصا لأحداث مباراة فريقها مع سونيديب بطل النيجر، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، مساء أمس الثلاثاء على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 للبطولة، ليُحقق المارد الأحمر الفوز بـ( 5_صفر) فى مجموع المباراتين بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالنيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالى آليو ديانج.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى جاهزية لاعبه طاهر محمد طاهر لمواجهة سيراميكا المقرر لها الجمعة ببطولة الدورى، مؤكداً أن اللاعب يعانى فقط من إجهاد بالعضلة الخلفية، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم "نجحنا فى تجاوز عقبة بطل النيجر فلقد كان منافسا مجهولا للغاية والأهم خرجنا بدون إصابات من المباراة".

وأضاف سيد عبد الحفيظ "طاهر محمد طاهر لم يشارك فى التدريبات سوى مرتين منذ مباراة الاتحاد السكندرى لذا من الطبيعى أن يتعرض لإجهاد فى العضلة الخلفية لكنه ليس شدا وبالتالى فهو جاهز لمواجهة سيراميكا بالدورى".

وعن والتر بواليا قال مدير الكرة بالأهلى "قمنا بتسجيل والتر بواليا على السيستم الخاص بالاتحاد الدولى لكون اليوم هو اليوم الأخير فى القيد".

وعن عمرو السولية قال سيد عبد الحفيظ "يخضع السولية لمسحة جديدة اليوم ونتوقع أن توقع تكون سلبية، اللاعب لم تظهر عليه أعراض حتى الآن رغم طول مدة معاناته من فيروس كورونا".

ويبدأ الأهلي الإستعداد اليوم ،الأربعاء، لمباراة سيراميكا المقرر لها الجمعة في الدوري الممتاز حيث يخوض الفريق مرانه بدون راحة عقب مباراة سونيديب أمس في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى تعمّد خلالها موسيمان إراحة أكر من لاعب أمثال محمد الشناوي حارس الفريق ومحمد هاني الذي تعافي من كورونا لكنه خرج من القائمة للأراحة.

فيما طلب بيتسو موسيمانى، تقريراً من طبيب الفريق الدكتور أحمد محمود أبو عبلة عن حالة اللاعبين المُصابين فى الفريق، وهم محمود متولى ومحمد محمود وجونيور أجاى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وناصر ماهر ، ويؤدى محمود متولى برنامجا علاجيا للتعافى جراحة الرباط الصليبى، فيما يؤدى محمد محمود برنامجا للعلاج من جراحة ثانية خضع لها قبل أشهر فى الرباط الصليبى، أما نيدفيد فيتعافى من جراحة الركبة، فيما يؤدى أجاى برنامجا تأهيليا بسبب إصابة الوتر الوحشى، كما أجرى ناصر ماهر جراحة مؤخراً لتثبيت الكتف.

وطلب موسيمانى من طبيب الفريق تقريراً عن حالة كل لاعب وموقفه من البرنامج العلاجى الذى يخضع له وموعد عودته للتدريبات ومدى استجابته للعلاج والبرنامج الذى يخضع له حالياً.