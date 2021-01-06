شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: المهدى سليمان لم يطلب الرحيل.. وقدمنا تظلما ضد عقوبة وادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز أن حارسه المهدى سليمان لم يطلب الرحيل عن النادى، مؤكداً أن بيراميدز تقدم بتظلم ضد عقوبة محمود وادى لاعب الفريق، وقال هانى سعيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم "سعيد للغاية بتأهل بيراميدز للدور التالى فى الكونفدرالية بعد تخطى عقبة الاتحاد الليبى لكنى حزين فى نفس الوقت من إستمرار تلقى شباك الفريق أهداف فى كل مباراة".

ويضيف هانى سعيد "هناك لاعبين فى بيراميدز لم يصلوا للفورمة الفنية والبدنية حتى الآن وأرفض تقييمهم والإعلان عنهم بشكل علنى، ويكفى النادى أنهم يحاولون بإستمرار لإستعادة مستواهم وهذا فى حد ذاته أمر مرضى".

وتابع المدير الرياضى لبيراميدز "مستاء للغاية من كثرة الاخبار المغلوطة حول النادى، فقط أطلب من كل وسائل الإعلام تحرى الدقة، فهناك البعض قال أن المهدى سليمان حارس بيراميدز عقد جلسة معى وطلب الرحيل عن النادى وهذا لم يحدث".

وعن محمود وادى قال هانى سعيد "كنت فى الملعب ولم أرى أى إساءة من اللاعب للحكم ولو شاهدتها فى الملعب أو بالفيديو كنت سأقول يستحق العقوبة ونغلق القصة ولكن تقدمنا بتظلم ضد العقوبة لانها قاسية وليس هناك مايدين اللاعب حتى الآن".

وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أن سبب العقوبة القاسية التي أصدرتها لجنة المسابقات بالجبلاية ضد محمود وادي المهاجم الفلسطيني الدولي، لاعب نادي بيراميدز بإيقافه لمدة 8 مباريات وعقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه، جاء بسبب توجيه لفظ خارج وسباب بالأم من اللاعب للحكم المساعد بعد طرده في مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والتى انتهت بفوز بيراميذز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال المصدر المسئول إن الحكم دوّن فى تقريره الذى اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف.