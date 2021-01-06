شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يقود هجوم الأهلى فى مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيماني على الدفع بالوافد الجديد والتر بواليا لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراته ضد سيراميكا يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة من عمر الدورى.

ومن المقرر أن يضع الجهاز الفني برنامجا خاصا لوالتر بواليا ومنحه بعض التعليمات في التدريبات التي تسبق المباراة من أجل انسجامه سريعا مع باقي اللاعبين، حيث يرغب الجهاز الفني في منح الفرصة للوافد الجديد ليكون له دور مؤثر مع المارد الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وانضم بواليا للأهلي في انتقالات يناير الجارية قادما من الجونة، وتم قيده فى قائمة الفريق الأحمر المحلية، وكذلك قائمة الاتحاد الدولى، ليكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتم التعاقد مع بواليا على حساب الأنجولي جيرالدو، الذي تم رفع اسمه من القائمة ووضعه في قائمة الانتظار، بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأحمر، مع وجود علي معلول وبدر بانون وجونيور أجايي واليو ديانج.

وشهدت مباراة الأهلي وسونيديب والتي جمعتهما مساء الثلاثاء، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا وفاز فيها الاحمر برباعية نظيفة، ظهور الكونغولى والتر بواليا والذي حضر برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى.