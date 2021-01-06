شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يتساءل عن مصير مباراة سموحة والإنتاج الحربى بعد ظهور حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة إن فيروس كورونا قد يدفعه لعدم خوض مباراته مع الإنتاج الحربى، وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر "كورونا قد تمنعنا من لعب مباراة الدورى العام المقبل مع الإنتاج بعد غد"، وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادى سموحة تلقى صدمة بوجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل سموحة، سواء جهاز فنى وإدارى ولاعبين، من بينهم المدير الفنى أحمد سامى.

ويختتم، اليوم الأربعاء، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الخميس فى الأسبوع السادس لبطولة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الإنتاج مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن مختار مختار قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا، وحذر مختار مختار لاعبيه من خطورة فريق سموحة الذى تلقى هزيمة وتعادل فى آخر مبارتين بالدورى ما يدفعه للبحث عن الفوز مجدداً.

وعكف مختار مختار على دراسة مباريات سموحة بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى ضمن خطة البحث عن ثانى فوز للإنتاج هذا الموسم، حيث حقق الفريق فوزه الأول فى المسابقة على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الرابعة للمسابقة قبل أن يتلقى خسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الخامسة للدورى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعدما خاض خمسة مباريات فاز فى واحدة و تعادل فى ثلاث مباريات وخسر لقاء وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة.