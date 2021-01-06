الامارات | صدمة.. الرجاء المغربي يغادر دوري أبطال أفريقيا من الباب الواسع

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. الرجاء المغربي يغادر دوري أبطال أفريقيا من الباب الواسع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع فريق الرجاء المغربي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من دور الـ32 بخسارته أمام ضيفه تونجيث السنغالي 1 /3 بركلات الترجيح مساء أمس الثلاثاء في مواجهة الإياب.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي وهي النتيجة نفسها لمباراة الإياب ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمها الفريق السنغالي لصالحه.

وكان الرجاء قد بلغ المربع الذهبي للنسخة الماضية من البطولة القارية قبل الخسارة على يد الزمالك المصري.



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