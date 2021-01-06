شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي بجريدة قطرية: علي كريمي يغلق صفقة انتقال «ساسي» إلى الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الإعلامي سيد على خلال برنامجة اليومي «حضرة المواطن»، عن أزمة اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك وكشف تلاعب الزمالك بإدارة الفريق ورفضة تجديد تعاقده بسبب وجود عروض مالية بمبالغ خيالية كبري.

وأضاف: «لابد أن تكون وجهة نظر اللاعب واضحة لأنه سافر اليوم بدون علم إدارة نادي ةإلي تونس وذلك من أجل إجازة دون الحصول على موافقة إدارة نادية، وطلب الحصول على جواز السفر من أجل تجهيز بعض الأوراق داخل البنوك وسافر بدون علم إدارة النادي«.

وتحدث إسماعيل مرزوق، الصحفي بجريدة «الشرق» القطرية، صاحب خبر إنتقال فرجاني إلى الدحيل القطري، وأكد أن فريق الدحيل بالفعل تواصل مع اللاعب وتم الاتفاق على كافة الشروط المالية ولكن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ وأعلن الدحيل تعاقدة مع اللاعب الإيراني على كريمي.

وأكمل: «الدحيل كان يبحث على تواجد فرجاني من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل وأن الصفقة تم إغلاقها بعد التعاقد مع على كريمي وأن اللاعب حاليًا ليس له أي عروض سوي التجديد مع نادي الزمالك فقط».