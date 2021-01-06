اخبار الرياضه

ديربي مانشستر.. وبرشلونة يواجه أتلتيك بلباو.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

تقام اليوم، الأربعاء، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية. 

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

أتليتك بلباو × – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

كاليارى × بينفينتو – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 4   

أتالانتا × بارما – الرابعة مساء  – على قناة beIN Sports HD 5  

بولونيا × أودينيزى – الرابعة مساء  – على قناة beIN Sports HD 8     

كروتونى × روما – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

سامبدوريا × إنتر ميلان – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

نابولى × سبيزيا – السابعة مساء– على قناة beIN Sports HD 4 

ميلان × يوفنتوس – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4     

الدوري الفرنسي

لوريان × موناكو – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

مارسيليا × مونبلييه – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 8    

سانت إيتيان × باريس سان جيرمان – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6  

ليل × أنجيه - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 7      

دوري أبطال إفريقيا

الوداد البيضاوى × الملعب المالى – السادسة مساء – على قناة المغربية

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا