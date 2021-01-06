ديربي مانشستر.. وبرشلونة يواجه أتلتيك بلباو.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم، الأربعاء، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية.
ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
أتليتك بلباو × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
كاليارى × بينفينتو – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 4
أتالانتا × بارما – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5
بولونيا × أودينيزى – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 8
كروتونى × روما – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
سامبدوريا × إنتر ميلان – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
نابولى × سبيزيا – السابعة مساء– على قناة beIN Sports HD 4
ميلان × يوفنتوس – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
الدوري الفرنسي
لوريان × موناكو – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
مارسيليا × مونبلييه – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 8
سانت إيتيان × باريس سان جيرمان – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
ليل × أنجيه - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
دوري أبطال إفريقيا
الوداد البيضاوى × الملعب المالى – السادسة مساء – على قناة الرياضية المغربية