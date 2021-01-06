شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة مفاوضات عمرو وردة وإيقاف صفقة سيرينو وأزمة جيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى وجود مفاوضات بين ناديه وعمرو وردة لاعب باوك اليونانى، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم "عمرو وردة لاعب متميز ولكن موسيمانى لم يطلب التعاقد معه ولم يطرح مبدأ التفاوض معه من الأساس فهو خارج حسابات الأهلى تماماً".

وعن سيرينو قال سيد عبد الحفيظ "حتى الآن نملك خمسة لاعبين أجانب ولا يحق لنا ضم لاعبين جدد، لكننا نتحدث عن اللحظة الراهنة ولا أعلم ماذا تخبأ لنا الأيام المقبلة".

وعن جيرالدو قال مدير الكرة بالأهلى "ليس لدينا أزمات مع جيرالدو فعند التعاقد مع والتر بواليا اجتمعت مع جيرالدو حتى لا يكون هناك غموض لدى اللاعب وكذلك احتراماً له، لاسيما أن جيرالدو متواجد معنا منذ موسم ونصف وساهم فى البطولات التى حصدها الفريق لذا تحدثت معه بوضوح عن الوضع الحالى وكذلك مع وكيله البرازيلى، وأبلغته بترحيب الأهلى بتواجده معنا لنهاية الموسم على قائمة الانتظار لو أراد ذلك وبالطبع سوف يحصل على مستحقاته، لكن لديه عروض كثيرة فى الوقت الحالى نناقشها مع وكيله، واللاعب لم يغادر القاهرة وتعرض للإصابة ويجرى تأهيله فى الاهلى يومياً".

وعن أجايى قال سيد عبد الحفيظ: "أنهى مراحل كثيرة من برنامجه التأهيلى بنجاح وأمامه عشرة أيام للتواجد فى تدريب الأهلى الجماعى".

ويبدأ الأهلي الاستعداد اليوم الأربعاء لمباراة سيراميكا المقرر لها الجمعة فى الدورى الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه بدون راحة عقب مباراة سونيديب أمس فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى تعمّد خلالها موسيمان إراحة أكر من لاعب أمثال محمد الشناوى حارس الفريق ومحمد هانى الذى تعافى من كورونا لكنه خرج من القائمة للأراحة.

فيما طلب بيتسو موسيمانى، تقريراً من طبيب الفريق الدكتور أحمد محمود أبو عبلة عن حالة اللاعبين المُصابين فى الفريق، وهم محمود متولى ومحمد محمود وجونيور أجاى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وناصر ماهر، ويؤدى محمود متولى برنامجا علاجيا للتعافى جراحة الرباط الصليبى، فيما يؤدى محمد محمود برنامجا للعلاج من جراحة ثانية خضع لها قبل أشهر فى الرباط الصليبى، أما نيدفيد فيتعافى من جراحة الركبة، فيما يؤدى أجاى برنامجا تأهيليا بسبب إصابة الوتر الوحشى، كما أجرى ناصر ماهر جراحة مؤخراً لتثبيت الكتف.

وطلب موسيمانى من طبيب الفريق تقريراً عن حالة كل لاعب وموقفه من البرنامج العلاجى الذى يخضع له وموعد عودته للتدريبات ومدى استجابته للعلاج والبرنامج الذى يخضع له حالياً.