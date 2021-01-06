شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ناعيا طه الطوخى: سطر تاريخاً من صفحات كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد الكرة بياناً عبر موقعه الرسمى نعى خلاله طه الطوخى نجم الأهلى الأسبق وشيخ المدربين المصريين والمدير الفنى السابق لمنتخب الكويت، الذى وافته المنية فجر اليوم بعد أيام قليلة من تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة مصر الجديدة.

وقال بيان اتحاد الكرة "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوا مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات وأعضاء الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ببالغ الحزن الدكتور طه الطوخي عضو مجلس إدارة الاتحاد الأسبق الذى وافته المنية فجر اليوم بعد رحلة عطاء حافلة سطر خلالها الفقيد الكبير صفحات من تاريخ كرة القدم لاعبا ومدربا في مصر وخارجها ووصل أعلى مراتب التدريب بقيادة المنتخب الوطني..رحم الله الفقيد الغالي وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وذويه الصبر على فراقه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".