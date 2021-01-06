شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يصل القاهرة مساء اليوم ويشارك فى تدريبات الزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك إلى القاهرة اليوم استعدادا للمشاركة فى تدريبات الفريق غدا، عقب عودته من مسقط رأسه تونس فى زيارة قصيرة للاطمئنان على والدته وفقا لتأكيدات مسئولى نادى الزمالك.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة طلائع الجيش السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ6 للدورى، ومن المقرر أن يشارك فرجانى ساسى فى تدريبات الغد استعدادا لمواجهة الطلائع، على أن يكون ضمن قائمة الفريق التى ستخوض المباراة ويعلن عنها البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الجمعة المقبل قبل دخول الفريق في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

فى نفس السياق من المقرر أن يعود أشرف بن شرقي لاعب الوسط المغربى إلى القاهرة اليوم أيضا عقب راحة حصل عليها من السبت الماضى وتحديدا عقب مباراة إنبى فى الدورى وتوجه إلى دبى للترفيه والتسوق مستغلا عدم خوض الزمالك مباريات دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا عقب انسحاب الغزالة التشادى.

من ناحية أخرى نجح أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادى الزمالك فى إقناع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بالبقاء فى صفوف الفريق ورفض العرض الإماراتى الذى تلقاه اللاعب مؤخرا والتركيز مرة أخرى مع مباريات الفريق.

وتلقى اللاعب عرضا من الوصل الإماراتى للانضمام لصفوفه فى يناير الجارى، مقابل مبلغ خيالى للاعب يصل إلى مليون ونصف المليون دولار فى الموسم‘ بخلاف ما سيحصل عليه الزمالك، إلا أن إدارة النادى رفضت تماما التفريط فى اللاعب ونجحت فى إقناعه بالبقاء حتى نهاية الموسم وحصول الفريق على دورى ابطال أفريقيا هذا الموسم.