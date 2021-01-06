شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يبدأ دراسة مباريات الزمالك فى خطة البحث عن أول فوز للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش مع الجهاز المعاون فى دراسة فريق الزمالك من خلال مباراته الأخيرة مع إنبى للتعرف على طريقة لعب المنافس خارج ملعبه، وكذا مواطن القوة والضعف بصفوفه قبل مباراة السبت المقبل بالجولة السادسة للدورى والمقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وقرر مجلس إدارة نادى طلائع الجيش تشكيل الجهاز المعاون لعبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى خلفا لطارق العشرى المدير الفنى السابق الذى قبل مجلس الإدارة اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق ويتكون من : ياسر علي وأحمد عبد العزيز مدربين وسيد السويركي مدرباً لحراس المرمي وسيد عبدالقادر مخططا للأحمال .

وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي فى الدوري بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة ليقبع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وكان طارق العشري، قد رحل عن حرس الحدود، واستعان به طلائع الجيش بدلا من عبدالحميد بسيوني الذي رحل قبل بداية الموسم الجديد، وبالتحديد في نوفمبر الماضي ، وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37

وواجه طلائع الجيش الأهلى في المباراة النهائية لكأس مصر، ونجح في الوصول بالمباراة إلى ركلات الترجيح، وخسر في النهاية بعد وصوله لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس مصر وتنتظره مواجهة أخرى مع الاهلى على لقب كأس السوبر المحلى بإعتباره وصيف كأس مصر فى مواجهة لم يتحدد موعدها حتى الآن.