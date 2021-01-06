شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يضم حسين الشحات من العين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 6 يناير 2019 أعلن مسئولو النادى الأهلى ضم حسين الشحات، صانع ألعاب العين الإماراتى، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى، بعد حسم مسئولى الفريق الأحمر الصفقة الشتوية الأبرز خلال الموسم الماضى.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى اتفاقهم مع العين الإماراتى لضم حسين الشحات لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد تنازل اللاعب عن ما يقارب الـ16 مليون جنيه لإتمام الصفقة، 6 منها من مستحقاته المتأخرة و10 ملايين عبارة عن نسبة إعادة البيع التى من المفترض أن يحصل عليها هو.

وكان الشحات قد انتقل للعين فى يناير 2018 من صفوف مصر المقاصة، قبل أن يقوم النادى الإماراتى بشرائه من النادى الفيومى الصيف الماضى مقابل 4 ملايين دولار.

ومر عامين على انتقال حسين الشحات للمارد الأحمر نجح خلالها فى تقديم الإضافة الفنية للأهلى ويكون أحد أفضل الحلول الهجومية للمارد الأحمر ليفوز بالدورى موسمين وكأس السوبر المحلى وكذلك كأس مصر ودورى الأبطال الأفريقى.

وحقق الشحات أرقاما مميزة مع الأهلى فى عام 2019 وكان هداف الفريق الأحمر فى مختلف المسابقات برصيد 14 هدفا، يحتل بها قائمة هدافى الأهلى فى العام الماضى وفى موسمه الأول مع المارد الأحمر.

فى سياق آخر حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تقديم الدعم والمساندة لحسين الشحات جناح الفريق الأحمر، بعد حملة الانتقادات التي تعرض لها اللاعب عقب نهاية مباراة وادي دجلة بالجولة الخامسة للدوري، والتي تعادل فيها الأهلي بدون أهداف وفقد نقطتين في مشوار الدفاع عن لقبه الغائب.

وجاءت انتقادات الجماهير الحمراء للشحات بسبب الأنانية التي سيطرته على أدائه في مباراة دجلة، وتفويت الفرصة على تحقيق الفوز في تلك المباراة، وفضل التعامل بشكل فردي في أكثر من كرة، كانت كفيلة بتسجيل هدف أو أكثر خلال اللقاء ومواصلة سلسلة الانتصارات الحمراء.

وطالب الجهاز الفني حسين الشحات بالتركيز في عمله وعدم الانشغال بالانتقادات، التي قد تفقده تركيزه وتبعده عن تقديم أدائه المعتاد في المباريات القادمة، في ظل حاجة الفريق الأحمر لجهوده، خاصة مع النقص العددي في نركز الجناح، لوجود عدد كبير من اللاعبين المصابين في هذا المركز.

وفرط الأهلي في خطف الفوز على وادي دجلة بسبب الفرص الكثيرة التي أهدرها أمام مرمى دجلة، وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان، بخلاف عدم وجود دكة للمارد الأحمر، لغياب 11 لاعبا ما بين إصابات وكورونا.