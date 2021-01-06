شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: رمضان صبحى حصل على كل مستحقاته ولا نعامل الناس بالمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فكرة وجود مستحقات للاعبين الراحلين لدى القلعة الحمراء، وعلى رأسهم رمضان صبحى لاعب بيراميدز، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم "صرفنا مكافأة الدورى ودورى الأبطال الأفريقى لكل اللاعبين سواء الحاليين أو الراحلين، بينما مباريات كأس مصر لعبت بعد كورونا وكان رمضان صبحى خارج الأهلى بالانتقال لبيراميدز باستثناء مباراة بنى سويف التى لعبت فى شهر مارس وهى المباراة الوحيدة له".

وأضاف سيد عبد الحفيظ "فى الأهلى الأمور مختلفة، اللى ليه حق بياخده، لو حد ليه جنيه بياخده عشان إحنا الأهلى لا نعامل الناس بمثل تصرفاتهم، وكل المكافآت صرفت للاعبين الراحلين قبل الحاليين".

وعن خروج الرجاء المغربى من دورى الأبطال قال سيد عبد الحفيظ "واجه ظروف صعبة للغاية فلقد لعب المباراة فى بركة مياه، ملعب يشبه البحر ومثل هذه الأجواء المناخية تعطل الفرق الكبيرة التى تلعب كرة، وواجه سوء حظ فى ركلات الترجيح، ومثل هذه المباريات تبقى المفاجأت واردة فيها بشدة".

يذكر أن رمضان صبحى لاعب بيراميدز عاد للتهديف فى الدورى المصرى، بعد غياب طويل استمر لمدة 387 يومًا، حيث افتتح اللاعب سجل أهدافه مع فريقه السماوى، بهدف فى شباك الإنتاج الحربى، آخر هدف كان سجله رمضان صبحى فى الدورى، كان فى شباك وادى دجلة عندما كان لاعبًا فى فريق الأهلى، بالمباراة التى جمعتهما يوم 11 ديسمبر 2019 وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.