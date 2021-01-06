شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كريم فؤاد موهبة على رادار أهل القمة فى الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض كريم فؤاد ظهير أيسر فريق النجوم المعار إلى إنبى، نفسه، على الساحة الرياضية ليدخل فى دائرة اهتمامات أهل القمة وخاصة النادى الأهلى وبيراميدز، عقب تألقه مع إنبى خلال المباريات الأخيرة وخاصة مباراة الزمالك والتى رغم خسارة الفريق البترولى خلالها بهدفين مقابل، إلا أن اللاعب ظهرت موهبته بشكل واضح وعبر عن نفسه بقوة.

بدأ كريم فؤاد مشواره الكروى فى صفوف النجوم خلال مشاركتهم فى الدورى العام موسم 2018/2019، ورغم هبوط فريقه إلى القسم الثانى، استمر اللاعب فى دورى الأضواء والشهرة بعد انتقاله إلى إنبى على سبيل الإعارة، ونجح صاحب الـ 21 عاماً فى حجز مقعد له مع منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، ومع إنبي شارك فؤاد فى 30 مباراة صنع خلالهم هدفين، وتطورت إمكانياته دفاعياً وهجومياً.

ويلعب كريم فؤاد فى واحداً من أكثر المراكز الحساسة وهى الجبهة اليسرى، التى عانت مصر كثيراً بسببها لندرة المواهب فى تلك الجبهة خلال السنوات الأخيرة، حتى أن الأهلى مال إلى الاعتماد على تدعيمها بعناصر أجنبية مثل على معلول ظهير أيسر منتخب تونس الذى يلعب مع الفريق الأحمر بشكل أساسى دون وجود البديل الأنسب بنفس المستوى.

محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، أكد إن كريم فؤاد لاعب فى صفوف إنبى فى الوقت الحالى، والحديث عن وجود مفاوضات من الأهلي لشرائه غير صحيح، مشيرا إلى أن هناك محادثات من أجل انتقاله للأهلى وبيراميدز ولكنها غير مباشرة لأنها تتم عن طريق وكلاء لاعبين وليس عن طريق مسئولى الناديين، ولم تصلنا عروض رسمية لشراء خدمات اللاعب.

وكشف رئيس نادى النجوم أن هناك ناديا برتغاليا يرغب فى التعاقد مع اللاعب فى الانتقالات الشتوية الحالية وقد يتم الموافقة على بيعه فى الميركاتو الشتوى الحالى، ولكنه يفضل تأجيل بيعه إلى الصيف بعد الانتهاء من المشاركة فى أولمبياد طوكيو من أجل تسويقه بشكل جيد وارتفاع قيمته السوقية، مشددا على أن هناك اتفاق مع إدارة إنبى على قطع الإعارة فى يناير حال تحصله على عرض أوروبى جيد، فى ظل اهتمام عدة أندية خارجية بالتعاقد معه.

وعن إمكانية قطع إعارته لو وصله عرض من الأهلى أو أى نادى محلى، أوضح أنه من الوارد حدوث ذلك ولكن بشرط ترحيب نادى إنبى، والاتفاق على قطع الإعارة خاص باحترافه الخارجى، وليس للانتقال لأحد الأندية المصرية.

أشار إلى أن عقد إعارة كريم فؤاد إلى إنبى إعارة لمدة موسم بنية البيع مقابل حصول النجوم على مبلغ 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى مزايا إضافية فى العقد من عائد بيع اللاعب وحال مشاركته فى عدد معين من المباريات، بحيث تصل قيمة اللاعب إلى 20 مليون جنيه بالإضافات.