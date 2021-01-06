شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يعلن جاهزية طاهر طاهر لمواجهة سيراميكا وقيد والتر بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى جاهزية لاعبه طاهر محمد طاهر لمواجهة سيراميكا المقرر لها الجمعة ببطولة الدورى، مؤكداً أن اللاعب يعانى فقط من إجهاد بالعضلة الخلفية، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم "نجحنا فى تجاوز عقبة بطل النيجر فلقد كان منافسا مجهولا للغاية والأهم خرجنا بدون إصابات من المباراة".

وأضاف سيد عبد الحفيظ "طاهر محمد طاهر لم يشارك فى التدريبات سوى مرتين منذ مباراة الاتحاد السكندرى لذا من الطبيعى أن يتعرض لإجهاد فى العضلة الخلفية لكنه ليس شدا وبالتالى فهو جاهز لمواجهة سيراميكا بالدورى".

وعن والتر بواليا قال مدير الكرة بالأهلى "قمنا بتسجيل والتر بواليا على السيستم الخاص بالاتحاد الدولى لكون اليوم هو اليوم الأخير فى القيد".

وعن عمرو السولية قال سيد عبد الحفيظ "يخضع السولية لمسحة جديدة اليوم ونتوقع أن توقع تكون سلبية، اللاعب لم تظهر عليه أعراض حتى الآن رغم طول مدة معاناته من فيروس كورونا".

وصعد فريق الأهلى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الكبير على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمسالثلاثاء، بالسلام في إياب دور الـ32 للبطولة، ليُحقق المارد الأحمر الفوز بـ( 5_صفر) فى مجموع المباراتين بعجما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالنيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالى آليو ديانج.

طاهر محمد طاهر سجل الهدف الأول فى الدقيقة 13 بتمريرة سحرية من وليد سليمان قبل أن يسجل وليد سليمان الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 37 ثم أضاف بدر بانون الهدف الثالث فى الدقيقة 67 وأختتم كهربا مهرجان الأهداف عن طريق كهربا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ونجح الأهلى من خلال الفوز ذهاباً وإياباً فى إزاحة النيجر فى بداية رحلة الدفاع عن لقب دورى الأبطال الذى توّج به الأهلى النسخة الماضية للمرة التاسعة فى تاريخه بالفوز على الزمالك ليبدأ المارد الأحمر رحلة حصد النجمة العاشرة مبكراً.