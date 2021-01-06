شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم الأربعاء، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الخميس فى الأسبوع السادس لبطولة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الإنتاج مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن مختار مختار قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا، وحذر مختار مختار لاعبيه من خطورة فريق سموحة الذى تلقى هزيمة وتعادل فى آخر مبارتين بالدورى ما يدفعه للبحث عن الفوز مجدداً.

وعكف مختار مختار على دراسة مباريات سموحة بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى ضمن خطة البحث عن ثانى فوز للإنتاج هذا الموسم، حيث حقق الفريق فوزه الأول فى المسابقة على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الرابعة للمسابقة قبل أن يتلقى خسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الخامسة للدورى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعدما خاض خمسة مباريات فاز فى واحدة و تعادل فى ثلاث مباريات وخسر لقاء وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة.

ومن جانبه قال مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربى إن الكرة لم تخدمه أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بخسارة الإنتاج بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، موضحًا أنه خسر اللقاء بأخطاء بسيطة، خاصة أن الطرد أثر على مستوى الفريق.

وأكد مختار مختار في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" أنه بعد الطرد أصبح فريقه يلعب في اتجاه واحد، مشيرًا إلى أن الإنتاج واجه العديد من الإصابات خلال اللقاء، لافتًا أنه كان يتمنى أن يتحلى لاعبو بيراميدز بالروح الرياضية متابعًا: "كنت أتمنى يكون لدى لاعبي بيراميدز أفضل من ذلك، لأن الكرة فوز وخسارة، وحزين لأنني خسرت اللقاء بسبب هذا التصرف من بيراميدز".

وواصل مدرب الإنتاج الحربي: "كرة القدم ظالمة، وهناك أمور لا أريد الحديث عنها، والمباراة كان من الممكن أن تسير أفضل من ذلك"، ووجه حديثه لحكم المباراة قائلاً: "لا يجوز أن تتعاطف مع الفريق الخاسر، وأعطني سببًا واحدًا للسماح باستكمال اللعب وهناك لاعبين مصابين في أرض الملعب".

واختتم: "بيراميدز عندهم عكس ما يسمى الروح الرياضية، ومن الأمور الأساسية للحكم الاطمئنان على اللاعبين، والتعاطف مع بيراميدز بهذا الشكل كان سيئا جدا رغم أننا تفوقنا عليهم في الفرص".