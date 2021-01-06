شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للم الشمل فى الطلائع قبل مواجهة الزمالك بحضور بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادى طلائع الجيش على عقد اجتماع بين اللاعبين والجهاز الفنى الجديد بقيادة عبد الحميد بسيونى شهد مأدبة عشاء للم شمل اللاعبين والجهاز الفنى قبل مواجهة الزمالك بحثاً عن أول فوز فى المسابقة المحلية، وقرر مجلس إدارة نادى طلائع الجيش تشكيل الجهاز المعاون لعبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى - خلفا للكابتن طارق العشرى المدير الفنى السابق الذى قبل مجلس الإدارة اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق - ويتكون من : ياسر علي وأحمد عبد العزيز مدربين وسيد السويركي مدرباً لحراس المرمي وسيد عبدالقادر مخططا للأحمال.

فى الوقت نفسه قاد عبد الحميد بسيونى والجهاز المعاون تدريبات الفريق استعداداً للقاء الزمالك السبت المقبل فى الأسبوع السادس للدورى العام الذى سيقام بينهما باستاد بالسويس.

وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي فى الدورى أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدورى، بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة ليقبع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وكان طارق العشري، قد رحل عن حرس الحدود، واستعان به طلائع الجيش بدلا من عبد الحميد بسيونى الذى رحل قبل بداية الموسم الجديد، وبالتحديد في نوفمبر الماضى، وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.

وواجه طلائع الجيش الأهلى في المباراة النهائية لكأس مصر، ونجح فى الوصول بالمباراة إلى ركلات الترجيح، وخسر في النهاية بعد وصوله لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس مصر وتنتظره مواجهة أخرى مع الأهلى على لقب كأس السوبر المحلى باعتباره وصيف كأس مصر فى مواجهة لم يتحدد موعدها حتى الآن.