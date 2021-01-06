شكرا لقرائتكم خبر عن الخزري يدخل اهتمامات باتشيكو والبرتغالي يطلب ضم مدافع للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من إدارة الكرة ضرورة تدعيم صفوف الفريق بمدافع خلال الميركاتو الشتوي الجارية ، نظرا للغيابات التي يتعرض لها الفريق في خط الدفاع ويعاني هذا المركز من وجود 3 لاعبين فقط وهم محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش، بخلاف محمد عبد السلام الذي لم يدخل حسابات باتشيكو نهائيا منذ توليه قيادة الفريق.

كما دخل وهبى الخزرى، المهاجم التونسى، اهتمامات إدارة الكرة بنادى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتى بدأت فى الأول من يناير الجارى.

ورشح بعض الوسطاء وهبى الخزرى ليكون بديلا لمصطفى محمد الذى يرغب فى الاحتراف الأوروبي، كما أن اللاعب يلعب فى صفوف سانت إتيان الفرنسى والذى يرغب فى ضم مصطفى محمد، وهو ما يجعل الدولى التونسى أحد الخيارات المهمة للزمالك ومن الممكن إقحامه ضمن صفقة انضمام مصطفى محمد.

في سياق مختلف طلب مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك، الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل خروجه من حسابات البرتغالي باتشيكو المدير الفني وعدم الاعتماد عليه في تشكيلة المباريات طوال الفترة الماضية.

ولا يشارك مصطفي فتحي في تشكيلة الزمالك بشكل أساسي وكان آخر ظهور له في مباراة طلائع الجيش بنصف نهائي كأس مصر والتي خسرها الزمالك بثلاثية مقابل هدف ولم يشارك في أي مباريات بالدوري الموسم الحالي حيث تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الأولي أمام المقاولون العرب ثم غاب عن قائمة الزمالك في المباريات الثلاثة الأخيرة أمام بيراميدز وسموحة وإنبي.

وتلقي مصطفي فتحي العديد من العرض خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من نادي الاتحاد السكندري الذى طلب ضمه، كما تلقي عرضا خليجيا لكنه حتى الآن لم يحسم مصيره داخل نادي الزمالك وسيعقد جلسة مع مسئولي القلعة البيضاء، لمناقشة رحيله في يناير الحالي.

وكان مصطفي فتحي مطلوب بقوة فى نادي بيراميدز، خلال الميركاتو الأخير، لكن لم تكتمل المفاوضات بنجاح، خاصة بعد تعاقد بيراميدز مع أكثر من لاعب فى مركزه على رأسهم رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وأحمد الشيخ.

من ناحية أخرى رفضت إدارة الكرة بنادي الزمالك عرض من نادي ريجا من دولة لاتفيا لاستعارة يوسف أوباما لمدة 6 أشهر ، بسبب رغبة الزمالك في الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط في نجومه في اطار حرص إدارة الكرة علي المنافسة علي البطولات الموسم الحالي.

كما رفضت إدارة الكرة عرضا من نادي بافوس القبرصي الذي يشارك في دورى أبطال أوروبا هذا الموسم للتعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق ، علي سبيل البيع النهائي الا ان إدارة الزمالك رفضت وتمسكت ببقاء اللاعبين، وجاء عرضي فتوح واوباما عن طريق مروان الشربيني وكيل اللاعبين.