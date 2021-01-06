شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من سعد سمير لإدارة وجماهير الأهلى بعد غياب سنة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بعد عودة مشاركة في صفوف القلعة الحمراء بعد غياب عام كامل لتعرضه للإصابة، ووجه سعد سمير على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، رسالة قائلا: "الحمد لله أول مباراة بعد غياب سنة كاملة أشكر النادي الأهلي علي الدعم والمساندة طوال هذه الفترة الصعبة، واشكر زملائي في الفريق والجهاز الفني علي الحب والروح التي كانت موجودة".



سعد سمير على تويتر

وأضاف سعد سمير، بعد مشاركته في مباراة سونيديب : "اشكر زملائي في الفريق والجهاز الفني لمساعدتي علي العودة وشكر خاص لجمهور الأهلي العظيم علي الدعم والمساندة وان شاء الله نرجع افضل".

وكان قد كشف سعد سمير لاعب الأهلي كواليس مشاركته الأولى مع المارد الأحمر بعد غياب طويل موضحا: "أشكر موسيماني وهو تحدث معي وقال لي أنه بحاجة لمنحك فرصة المشاركة في المباريات، وأكد لي أن المباريات التي يتم حسمها مبكرا سأشارك فيها، وتوقع سيناريو مباراة ".

وقال مدافع الاهلى خلال تصريحات لقناة الأهلي: "الحمد لله اطمأنيت على نفسي، وواحدة واحدة انزل الماتشات".

تابع سعد سمير "موسيماني قريب من كل اللاعبين ويتحدث كثيرا مع كباتن الفريق محمد الشناوي وايمن أشرف وسعد سمير ووليد سليمان وكلها خاصة بالفريق ويحاول التقرب من كل اللاعبين.. وموسيماني كان حريص يمنح كل اللاعبين الذين لم يشاركوا الفرصة وكذلك العائدين من التعافي بفيروس كورونا وموسيماني درب ذكي ويحاول منح الفرصة لجميع اللاعبين".

وأردف سمير نتمنى نكمل على البطولات التي حصدناها ونواصل التتويج الألقاب، موجها الشكر لإدارة الأهلي ومحمود الخطيب بشكل شخصي لأنه دائما ما كان يتابعه ويتصل به ويتعامل مع اللاعبين كأب بخلاف أنه رئيس النادي وهذه أمور معنويا ترفع الروح المعنوية للاعبين ، كما وجه الشكر لزملائه الذين دعموه طوال الفترة الماضية وكذلك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.