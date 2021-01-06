شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة رحيل معلول والشناوي وديانج وشريف في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو النادي الأهلي الباب أمام جميع الإغرءات التى بدأت تنهال على لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية من أندية خارجية من الخليج وأوربا للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير الجاري وأعلن مسئولو القلعة الحمراء أن الباب مقفول أمام اي لاعب يتلقي عروضاً من الخارج أو الداخل وجاء فرمان الأهلي بعدما شهدت الفترة الماضية تلقي أكثر من لاعب بالفريق عروضاً من الخارجي وكان أخرهم محمد شريف الذي تحدثت تقرير عن تلقي اللاعب عروضاً من السعودية والإمارات بجانب عرضاً من براجا البرنتغالي ونفس الأمر بالنسبة للدولي التونسي على معلول وكذلك محمد الشناوي والمالي آليو ديانج ، وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف احتراف محمد شريف لاعب الفريق لأي نادً خارج مصر أو داخلها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما شهدت الفترة الماضية تلقي اللاعب عرضاً من نادي براجا البرتغالى.

وأعلن موسيماني أن محمد شريف مُستمر مع الفريق مهما حدث وأنه لن يرحل حالياً لحاجة الفريق لجهوده، وشهدت الساعات الماضية أنباء حول دخول نادي البرتغالي في مفاوضات مع محمد شريف للتعاقد معه على سبيل الإعارة في يناير الجاري لمدة ستة أشهر مقابل 300 ألف دولار للأهلي مع أحقية النادي البرتغالي شراء اللاعب نهائياً بعد إنتهاء الإعارة.

في هذا الشأن قال أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي أن ما يُثار حول عروض محمد شريف الفترة الأخيرة غير صحيح فقد تناثرت أنباء حول تلقي اللاعب عروضاً ايضاً من الدوري السعودي والإماراتي قبل أن تظهر أنباء أخرى حول تلقي شريف عرضاً من براجا البرتغالي وهذه أمور غير صحيحة على الإطلاق ، وأشار مدير تعاقدات الأهلي إلى أن النادي إستعاد محمد شريف بعد تألقه الفترة الماضية مع إنبي حينما كان مُعاراً له وليس منطقياً أن نُفكر في بيعه بهذه السرعة خاصة وأنه من نجوم الفريق وخلال فترة قصيرة نال ثقة الجهاز الفني والجمهور وبات أحد هدافي القلعة الحمراء في الموسم الجاري ، وأكد مسئولو الأهلي أن موسيماني المدير الفني للأهلي مُعجب تماماً بقدرات محمد شريف وإمكانياته الفنية العالية كما أن اللاعب يلعب بحماس وإصرار شديد ولديه رغبة في التفوق وإثبات ذات مع الفريق ، لذا بدأ المدير الفني يعتمد عليه بشكل أساسي في مباريات الفريق محلياً وأفريقياً.