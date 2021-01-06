فرج عامر: نتفاوض مع مهاجم دولي.. وقيمة الصفقة من خارج خزينة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وجود مفاوضات مع مهاجم عربي دولي - لم يعلن عن اسمه- خلال الفترة الحالية للتعاقد معه في يناير الجاري.

وأشار عامر في تغريدة كتبها عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، إلى أن قيمة الصفقة لن تُدفع من خزينة نادي سموحة، وسيتم دفعها بالكامل إذا تم الانتهاء من المفاوضات بنجاح.

وقال عامر: "نسعي لانهاء التعاقد مع المهاجم العربي الدولي، بالتفاوض لشراءة في خلال يناير الحالي".

واختتم: "في حالة الاتفاق سيتم دفع كامل القيمة من خارج خزانة نادي سموحة كما تمت غالبية الصفقات هذا العام".