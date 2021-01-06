الأهلي: رمضان صبحي ليس له أي مستحقات لدينا.. وصرفنا كل المكافآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول وجود مبالغ مالية مستحقة لرمضان صبحي عن الفترة التي تواجد بها مع الفريق قبل رحيله لبيراميدز.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف إم، إلى أن الأهلي قام بصرف كافة المبالغ المستحقة والمكافآت الخاصة بالبطولات لكل لاعبيه سواء الحاليين أو الراحلين عن صفوفه.

وقال مدير الكرة بالأهلي: "صرفنا كل مكافآت اللاعبين والمستحقات الخاصة بالدوري ودوري أبطال أفريقيا، وكذلك كأس مصر ومتبقي مواجهة واحدة فقط كانت ضد بني سويف".

واختتم: "كل اللاعبين سواء المتواجدين أو الذين رحلوا عن الفريق حصلوا على كافة مستحقاتهم وحقوقهم، ورمضان صبحي ليس له أي مستحقات لدينا".