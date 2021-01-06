عبد الحفيظ: أبلغنا جيرالدو بنظامنا الجديد معه.. وقيد بواليا خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، قيد الوافد الجديد والتر بواليا في قائمة الفريق المحلية خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدًا لقيده في قائمة كأس العالم للأندية.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف إم، إلى وجود نظام جديد في طبيعة العلاقة بين النادي الأهلي والأنجولي جيرالدو في الفترة المقبلة.

وقال عبد الحفيظ: "سيتم قيد بواليا خلال ساعات، اليوم هو الأخير لقيد قائمة الفريق في الاتحاد الدولي استعدادًا لكأس العالم للأندية".

وأكمل: "نستطيع أن نقول أن بواليا قد تم قيده في قائمتنا المحلية، ولا توجد أي مشاكل بشأن قيده سواء بسبب جيرالدو أو غيره".

وأضاف: "بواليا سيكون متواجدًا معنا في اللقاء القادم بالدوري بدون أي مشكلة".

وأردف: "عقدت جلسة مع جيرالدو وسيكون بيننا نظام معين، وأبلغته بذلك وبطريقة التعامل بيننا في الفترة المقبلة، وهذا أمر طبيعي لكي لا يكون هناك غموض لديه".

وأوضح: "اللاعب شارك معنا وعلاقتنا به جيدة، وحصل معنا على بطولات، وبالتالي يجب أن يكون هناك نظام محدد وواضح بيننا وهذا حقه".

واختتم: "اللاعب متواجد في قائمة الإنتظار ويحصل على كافة حقوقه، وهناك تواصل مع وكيله البرازيلي حاليًا وسيكون هناك عروض له في الفترة المقبلة".