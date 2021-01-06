الأهلي يعلن موقف طاهر وأجايي من المشاركة أمام سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن طاهر محمد طاهر جناح الفريق سيلحق بمواجهة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا بشكل طبيعي.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف إم، إلى أن جونيور أجايي يتعافى بشكل جيد، ويحتاج إلى 10 أيام للتواجد في المباريات.

وقال عبد الحفيظ: "طاهر محمد طاهر بخير، يعاني فقط من إجهاد في العضلة الخلفية وسيلحق باللقاء القادم بشكل طبيعي".

واختتم: "أجايي سيعود إلينا بعد 10 أيام، اللاعب يخوض تدريبات الجري حاليًا ويتحسن بشكل جيد جدًا".

وكان طاهر قد خرج من ملعب مباراة الأهلي ضد سونيديب النيجري أمس، الثلاثاء، في إطار مباريات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بسبب شكواه من الإصابة.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة القادم، في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري We المصري.