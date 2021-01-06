شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضي لبيراميدز: «رمضان صبحي كل يوم بيتشتم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني سعيد، المدير الرياضي لفريق بيراميدز، إن رمضان صبحي بيتعرض لضغط خلال الفترة الحالية خاصة عقب انتقاله من الأهلي لنادي بيراميدز.

أضاف سعيد خلال تصريحاته المتلفزة: «رمضان صحبي كل يوم بيتشتم، ومن الطبيعي أن يشعر بضيق بسبب هذه الأمور، ولكن لاعب الأهلي السابق، يمر بحالة فنية جيدة خلال هذه الأيام، وأتمنى أن يكون موفقا خلال المرحلة المقبلة».