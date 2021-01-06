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المدير الرياضي لبيراميدز: «رمضان صبحي كل يوم بيتشتم»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني سعيد، المدير الرياضي لفريق بيراميدز، إن رمضان صبحي بيتعرض لضغط خلال الفترة الحالية خاصة عقب انتقاله من الأهلي لنادي بيراميدز.

أضاف سعيد خلال تصريحاته المتلفزة: «رمضان صحبي كل يوم بيتشتم، ومن الطبيعي أن يشعر بضيق بسبب هذه الأمور، ولكن لاعب الأهلي السابق، يمر بحالة فنية جيدة خلال هذه الأيام، وأتمنى أن يكون موفقا خلال المرحلة المقبلة».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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