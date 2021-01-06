شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك نادي الكرامة والهرم الرابع في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، التهنئة لجماهير وأعضاء نادي الزمالك بمناسبة مرور 110 سنةً على تأسيسه.

وقال «منصور» في فيديو بثه على صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «الزمالك هو نادي الوطنية والكرامة، وهو الهرم الرابع في مصر بعد خوفو وخفرع ومنكرع».

وأكد أن «القلعة البيضاء تاريخ ساطع في الرياضة المصرية ومصدر السعادة لملايين المصريين».