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مرتضى منصور: الزمالك نادي الكرامة والهرم الرابع في مصر

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، التهنئة لجماهير وأعضاء نادي الزمالك بمناسبة مرور 110 سنةً على تأسيسه.

وقال «منصور» في فيديو بثه على صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «الزمالك هو نادي الوطنية والكرامة، وهو الهرم الرابع في مصر بعد خوفو وخفرع ومنكرع».

وأكد أن «القلعة البيضاء تاريخ ساطع في المصرية ومصدر السعادة لملايين المصريين».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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