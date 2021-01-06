«ماركا»: راموس على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد.. واليونايتد والسيتي في الانتظار

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية والمقربة من ريال مدريد أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، لم يتفق مع قائد الفريق الأبيض سيرجيو راموس على موعد جديد لاستئناف المفاوضات بشأن تجديد عقد المدافع المخضرم.

وأشار الصحيفة إلى أن ريال مدريد متمسك برأيه في تجديد عقد راموس لعام واحد فقط بنفس المقابل المادي الحالي، فيما يرغب قائد "الميرينجي" في التجديد لموسمين.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع الذي عقده بيريز وراموس، يوم السبت الماضي، انتهى دون اتفاق، كانا وجها لوجه وتم اللقاء في فالديباس (المقر التدريبي للفريق) قبل مباراة سيلتا فيجو.

وأضاف أن بيريز التقى مع قائد المنتخب الإسباني في النفق المؤدي لغرفة الملابس قبل مغادرة اللاعبين أرض الملعب، وهناك تحدثا بوضوح وتمسك كل منهما برأيه.

وعرض النادي عقدًا لمدة عام واحد بمبلغ مماثل لما يحصل عليه راموس هذا الموسم أي أكثر من 12 ملوين يورو والذي يمثل أعلى راتب بين اللاعبين، لكن هذا المبلغ سيتم خصم 10% منه في إطار تخفيض رواتب اللاعبين وكافة موظفي النادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

لكن راموس أصر على موقفه وطلب تجديد عقده لمدة عامين وأن لا يظهر تخفيض الراتب في التجديد وأن يتم ذلك بموافقته وليس كشيء قسري.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف المفاوضات ما يعني إمكانية تفاوض اللاعب مع أي ناد يريد وكذلك ريال مدريد سيبحث عن بدائل متاحة.

وما يبدو واضحًا هو أن الطرفين يتمسكان بموقفهما، بينما لا يريد زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، أن يؤثر ذلك على غرفة خلع الملابس وما بها من أجواء طيبة لكن حدث العكس برفض طلبات راموس ولوكاس فاسكيز للتجديد.

وأصر بيريز على سياسة النادي بالتجديد لأي لاعب تجاوز 30 عاما لمدة عام واحد سنويا، أما في حالة فاسكيز فهو يعتقد أنه يستحق أكثر مما تم تقديمه، وهو مشابه جدًا لما يحصل عليه حاليًا فضلا عن رغبته في التجديد لمدة ثلاث سنوات وقد رفض النادي طلباته.

وذكرت الصحيفة أن راموس لديه عروض بالفعل ويمكن أن يستمع لها بحرية كاملة الآن، لكنه يأمل في أن يستعيد تألقه ويفرض شروطه، خاصة وأنه يملك عرضين من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بعد نهاية الموسم.

ويواصل ريال مدريد سياسته التقشفية والتي أسفرت عن عدم إبرام أي تعاقدات جديدة الصيف الماضي، لكن في الوقت الحالي طرحوا فكرة التجديد عامًا بعد عام في حالة راموس وعدم زيادة العرض المقدم إلى فاسكيز.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن راموس وفاسكيز لديهما الحرية في التفاوض مع فريق جديد، كما أن إدارة ريال مدريد ستواصل بحثها عن بدائل للثنائي في سوق الانتقالات.