شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. ذئاب الجبل فى مهمة صعبة أمام النجم الساحلى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء يستضيف النجم الساحلى التونسى، نظيره المقاولون العرب فى مباراة إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع الفريقين على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير، فى لقاء صعب على الفريقين خاصة وأن مباراة الذهاب بالقاهرة كانت قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وتلقى المقاولون ضربة قوية قبل أيام من اللقاء المرتقب حيث أظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق إيجابية العينة لعماد النحاس المدير الفني، وعلاء عبد الغني المدرب العام وخمسة لاعبين، قبل سفر البعثة، ويخضع المصابون للعزل الصحى بعد التغيب عن رحلة تونس، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

ومن المقرر أن يقود رامى ربيع ، فريق المقاولون فنياً من على دكة البدلاء خلال المباراة نظرا لغياب عماد النحاس وعبد الغنى، ويعاونه رامي عادل وأحمد زهران، على أن يكون الجهاز الفنى فى تواصل هاتفى طوال اللقاء مع عماد النحاس، وتعهد جميع اللاعبين ببزل أقصى جهد وتقديم أداء قوى خلال مباراة الإياب التى يكفى المقاولون فيها التعادل الإيجابى بأى نتيجة أو الفوز لعبور موقعة دور الـ32 للكونفدرالية، وتدرب المقاولون فى مرانه الأخير على ركلات الجزاء تحسباً لوصول المباراة إلى هذه المرحلة فى حال انتهت بالتعادل السلبى أيضاً.

و تضم قائمة المقاولون 24 لاعبا هم: محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروقا نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم النغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوارد وأحمد الشيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون مباراة النجم الساحلى بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع، أمير عابد محمد سمير ثابت فاروقا نور الدين، حسن الشامى، وفى خط الوسط أحمد الشيمى، إبراهيم صلاح ، محمد مجلى، محمد عصام، وفى خط الهجوم لويس إدوارد وسيف الدين الجزيرى.

على الجانب الآخر، منح البرتغالى جورفان فييرا مدرب النجم الساحلى، تعليمات خاصة لحراس مرمى الفريق تحسبًا لوصول المباراة إلى ركلات جزاء، كما حذر الدفاع من استقبال أى أهداف خاصة أن النجم سيكون مطالباً بتعويض الهدف بهدفين على أرضه، ويحتل النجم الساحلى المركز السادس فى ترتيب الدورى التونسى برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، فاز فى 3 لقاءات وخسر اثنين، وسجل لاعبو النجم 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرين، ويمتلك النجم الساحلى العديد من العناصر الخطيرة وأبرزهم مرتضى بن أونسى، أمين بن عمر، ميندوزا، ياسين شيخاوى، سوليمانى كوليبالى، رضوان زردوم.