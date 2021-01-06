شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن وفاة طه الطوخى شيخ المدربين المصريين ونجم الأهلى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى أحمد شوبير وفاة طه الطوخى، نجم الأهلى الأسبق وشيخ المدربين المصريين والمدير الفنى السابق لمنتخب الكويت، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد أيام قليلة من تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة مصر الجديدة.

وقال شوبير عبر حسابه على تويتر "أتقدم بخالص العزاء فى وفاة الكابتن الكبير وشيخ المدربين طه الطوخى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

الطوخى من مواليد 20 يناير 1937، بدأ مشواره لاعبًا بالنادى الأهلى واعتزل فى سن مبكرة بسبب الإصابات قبل أن يتجه للتدريب ويحقق نجاحات تاريخية في قيادة الأندية والمنتخبات في المنطقة العربية.

الطوخى أحد أبرز أساطير التدريب في تاريخ الكرة المصرية والعربية بدأ مشواره مدربًا بالنادى الأهلى لجيل المايسترو صالح سليم، وخاض تجارب عديدة ناجحة فى منطقة الخليج العربى بقيادة منتخب الكويت الأول عام 1970 لتحقيق لقب كأس الخليج فى نسختها الأولى.

الطوخى تولى تدريب الهلال السعودى فى الثمانينيات وهو أحد أبرز خبراء اللعبة فى مصر والمنطقة العربية.

ونال الطوخى تكريمًا كبيرًا من أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على هامش حفل افتتاح خليجى 23 قبل 4 سنوات بالكويت.