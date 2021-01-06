شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهدد باقتحام نادي الزمالك: «هروح أطرد المرتزقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، باقتحام القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة.

وقال «منصور» في فيديو عبر «يوتيوب»، الأربعاء: «أنا رايح نادي الزمالك علشان أطرد أي حد حاول تشويه مجلس الإدارة».

وتابع: «سأقوم بطرد المرتزقة من نادي الزمالك العظيم».

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرر إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤقتا، وإحالة مخالفاته للنيابة العامة.