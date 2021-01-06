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مرتضى منصور: «محمود الخطيب عارف كويس قوي هو خد بطولة أفريقيا إزاي»

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، إن النادي الأهلي لا يستحق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حد زعمه.

واضاف «منصور» في فيديو عبر «فيسبوك»، الأربعاء: «محمود الخطيب عارف كويس قوي هو خد البطولة واللقب ده إزاي».

وتابع قائلًا: «أمور ليس لها صلة بكرة القدم تمت من أجل منح اللقب للأهلي»، على حد قوله.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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