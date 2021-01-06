شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخشى تكرار سيناريو 97 أمام النجم الساحلى قبل موقعة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثاً عن الثأر ورد الاعتبار، يحل فريق المقاولون العرب ضيفاً على النجم الساحلى التونسى فى المباراة التى تقام على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، فى إطار منافسات إياب الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث ذئاب الجبل عن التأهل على حساب الفريق التونسى رغم الظروف الصعبة التى يواجهوها بسبب غياب عماد النحاس مدرب الفريق وعلاء عبد الغنى المدرب العام، بالإضافة لـ 5 لاعبين أخرين بعد إصابتهم بكورونا قبل السفر.

وتقابل المقاولون العرب مع النجم الساحلى، مرة وحيدة في البطولات القارية، قبل تلك النسخة من كأس الكونفدرالية، في ربع نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس عام 1997، وتعادلا 2-2 في ملعب المقاولون العرب خلال مباراة الذهاب، وحقق النجم الساحلي، الفوز في لقاء الاياب بهدفين دون رد، ليقصى المقاولون من البطولة.

أما فى النسخة الحالية فانتهت مباراة الذهاب فى القاهرة بالتعادل السلبى، وهى السلاح ذو الحدين الذى يستند إليه المقاولون، ففى حالة إحراز ذئاب الجبل لأى أهداف، سيكون النجم الساحلى فى ورطة على أرضه ومطالباً بتعويض الهدف بهدفين.

ويتولى الثلاثى، رامى ربيع، رامى عادل، وأحمد زهران، قيادة فريق المقاولون فى مباراة النجم الساحلى التونسى، وذلك بعد تأكد غياب عماد النحاس المدير الفنى للفريق وعلاء عبد الغنى المدرب العام بعد استمرار إيجابية مسحتهما بفيروس كورونا وعدما لحاقهما بالبعثة.

وتدرب المقاولون فى مرانه الأخير على ركلات الجزاء تحسباً لوصول المباراة إلى هذه المرحلة فى حال انتهت بالتعادل السلبى أيضاً، و تضم قائمة المقاولون 24 لاعبا هم: محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروقا نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم النغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوارد وأحمد الشيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.

ويحتل المقاولون المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط ويتبقى للمقاولون مباراة مؤجلة أمام سيراميكا من الجولة الثالثة بسبب المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحتل النجم الساحلى المركز السادس فى ترتيب الدورى التونسى برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، فاز فى 3 لقاءات وخسر اثنين، وسجل لاعبو النجم 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرين.