شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة سيرميكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الأهلي الإستعداد اليوم ،الأربعاء، لمباراة سيراميكا المقرر لها الجمعة في الدوري الممتاز حيث يخوض الفريق مرانه بدون راحة عقب مباراة سونيديب أمس في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى تعمّد خلالها موسيمان إراحة أكر من لاعب أمثال محمد الشناوي حارس الفريق ومحمد هاني الذي تعافي من كورونا لكنه خرج من القائمة للأراحة.

فيما طلب بيتسو موسيمانى، تقريراً من طبيب الفريق الدكتور أحمد محمود أبو عبلة عن حالة اللاعبين المُصابين فى الفريق، وهم محمود متولى ومحمد محمود وجونيور أجاى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وناصر ماهر ، ويؤدى محمود متولى برنامجا علاجيا للتعافى جراحة الرباط الصليبى، فيما يؤدى محمد محمود برنامجا للعلاج من جراحة ثانية خضع لها قبل أشهر فى الرباط الصليبى، أما نيدفيد فيتعافى من جراحة الركبة، فيما يؤدى أجاى برنامجا تأهيليا بسبب إصابة الوتر الوحشى، كما أجرى ناصر ماهر جراحة مؤخراً لتثبيت الكتف.

وطلب موسيمانى من طبيب الفريق تقريراً عن حالة كل لاعب وموقفه من البرنامج العلاجى الذى يخضع له وموعد عودته للتدريبات ومدى استجابته للعلاج والبرنامج الذى يخضع له حالياً.