رحيل شيخ المدربين طه الطوخي

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا شيخ المدربين طه الطوخي، وذلك في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

طه الطوخى من مواليد 20 يناير 1937، بدأ مشواره لاعبًا بالنادى الأهلى، ثم اعتزل فى سن مبكرة، بسبب الإصابات

قبل أن يتجه للتدريب ويحقق نجاحات تاريخية فى قيادة الأندية والمنتخبات فى المنطقة العربية.

وبدأ طه الطوخى مشواره مدربًا بالنادى الأهلى لجيل المايسترو صالح سليم، وخاض تجارب عديدة

ناجحة فى منطقة الخليج العربى بقيادة منتخب الكويت الأول عام 1970 لتحقيق لقب كأس الخليج فى نسختها الأولى.

وتولى تدريب الهلال السعودى فى الثمانينات، كما نال تكريمًا كبيرًا من أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على هامش حفل افتتاح خليجى 23 قبل 4 سنوات بالكويت.