فييرا يبكي بسبب ذكرياته في الزمالك وعلاقته باللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني الحالي لنادي النجم الساحلي التونسي، والزمالك السابق، متأثرا بالبكاء عقب حديث الصقر أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، وأحمد سمير، نجم الزمالك السابق، عنه وعلاقتهما به خلال فترة تواجده في مصر.

وقال العميد أحمد حسن، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر، إن فييرا كان مرتبطا إنسانيًا بجميع اللاعبين، وكان دائما يقوم ببعض الأعمال الخيرية، لافتا إلى أنه من المدربين الذين ظُلموا فى مصر، نظرًا لتواجده فى ظروف

غير ملائمة.

أما أحمد سمير، نجم الزمالك الأسبق، فقد قال : "ربنا عوضنى عن وفاة والدى بـ فييرا، وأولادى يبكون من أجل رؤيته، وفعلاً قعدنا فترة طويلة على الفيديو كول فى الحديث معه، والعلاقة بيننا ليست كورة فقط، وأنا شهادتى فيه مجروحة، ومفيش قرار باتخذه إلا بعد العودة إليه".