سوق الانتقالات | المصري مرموش يهرب من دكة فولفسبورج إلى سانت باولي

غادر الجناح المصري الشاب “عمر مرموش” نادي فولفسبورج الالماني، منتصف هذا الأسبوع، للانتقال على سبيل الإعارة لصفوف نادي سانت باولي الناشط حاليًا في الدوري الالماني الدرجة الثانية.

وطلب المدير الفني لنادي سانت باولي “تيمو شولتز” التعاقد مع عمر مرموش بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر بعد أن تابع مستواه المتطور مع فريق شباب فولفسبورج تحت 21 عامًا على مدار الموسمين الماضيين.

ويحتل سانت باولي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني الدرجة الثانية برصيد 8 نقاط من 13 مباراة، وله لقاء مؤجل مع المتذيل “فورزبورجر كيكرز”.

من جانبه قال عمر مرموش عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد تقديمه لوسائل الإعلام “سعيد بالانضمام لصفوف سانت باولي على سبيل الإعارة لما تبقى من هذا الموسم، متحمس لهذا التحدي الجديد”!.

وبسبب قلة الفرص منذ تصعيده لأول مرة للفريق الأول عام 2019، وكثرة جلوسه على دكة البدلاء، قرر اللاعب المصري الواعد مغادرة فولفسبورج بنظام الإعارة لإثبات جدارته وأحقيته في لعب الأدوار الأولي مع الفريق الأخضر خلال السنوات القادمة.

ولم يُشارك عمر مرموش هذا الموسم 2021/2020 سوى في مباراة واحدة فقط مع فولفسبورج بمنافسات الدوري الألماني الدرجة الأولى (البوندسليجا) كانت أمام كولن في الجولة 10، لمدة دقيقة واحدة فقط بعد دخوله كبديل، يوم 5 ديسمبر 2020، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2/2.

وسجل اللاعب مشاركة واحدة كأساسي هذا الموسم، لمدة 58 دقيقة في مباراة إياب الدور التأهيلي الثالث المؤهل لمجموعات الدوري الأوروبي، وفاز فولفسبورج فيها على ديسنا الأوكراني بثنائية نظيفة.

كما لعب مرموش كبديل لمدة 22 دقيقة أمام زاندهاوزن في الدور الثاني ببطولة كأس ألمانيا يوم 23 ديسمبر الماضي، وانتهى اللقاء بفوز فريقه برباعية نظيفة، وكانت هذه آخر مشاركة لسفير مصر في بطولة كبرى في ألمانيا.

ولحق حارس المرمى النمساوي “ديان ستويانوفيتش” بعمر مرموش إلى سانت باولي في نفس اليوم، قادمًا من نادي ميدلسبره الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.