شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يستعين بالمعسكرات الداخلية بعد إلغاء المشاركة ببطولتى فرنسا وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار الاستعانة باملعسكرات الداخلية ، و التجمعات المحلية للاعبى المنتخب، لتعويض بطولتى فرنسا و إيطاليا ، التي تم الغاء المشاركة فيهما لأسباب مختلفة.

ومن المقرر أن يدخل اللاعبون معسكرا بالإسماعيلية ، ليكونون بعيدين عن الكثافة ، ولضمان تحقيق التباعد و الإجراءات الاحترازية ، على أن يتحدد غدا موعد إقامة المعسكر ، وإخطار اللاعبين به .

رفضت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب سفر بعثة منتخب المصارعة إلى فرنسا للمشاركة فى بطولة هنرى دولجان التي تقام في الفترة من 14 إلى 17 يناير الجارى ، بسبب تفشى فيروس كورونا ، وحفاظا على سلامة وصحة اللاعبين .

وقد رفضت اللجنة لعدم دخول البطولة ضمن الرانك الدولى ، حيث أنها بطولة دولية ودية ، وليست مؤهلة للاولمبياد ، وبالتالي لاجدوى من المشاركة فيها وفقا لقرار اللجنة

كما تقرر إلغاء سفر بعثة منتخب المصارعة المقرر مشاركته في بطولة بلكونى بإيطاليا ، الشهر الجارى ، بعد إغلاق الطيران في إيطاليا ، نظرا لتفشى فيروس كورونا أيضا