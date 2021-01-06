شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: فوجئت بقرار إقالتي من تدريب الإسماعيلي عبر جروب «واتس آب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرازيلي ريكاردو المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي أنه فوجئ بقرار إقالته من جانب رئيس النادي عبر جروب «واتس آب» اللاعبين.

وقال ريكاردو قى تصريحات لبرنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «هناك لاعبون انضموا بشكل متأخر للغاية قبل بداية الموسم الجاري بأيام قليلة وفترة الإعداد لم تكون جيدة للغاية بسبب ملعب التدريب الصغير».

وأضاف: «اللاعبين كان لديهم الدافع لتحقيق نتائج جيدة ولكن الإدارة لم تساعد على تحقيق أهدافنا والفريق لم ينجح حتى الآن بعد رحيلي».